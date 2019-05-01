İş makinesi ile kaçak kazı

Balıkesir'e bağlı Bigadiç ilçesinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gelen istihbarı bilgi üzerine jandarma ekipleri, Bigadiç ilçesinin Alan Mahallesi'nde İnarası mevkiinde K.B, H.C. ve İ.D.A. isimli şahısları iş makinesi ile izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Adli makamların talimatıyla olayda kullanılan 1 adet iş makinesi muhafaza altına alınarak, K.B, H.C. ve İ.D.A.'ya "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.