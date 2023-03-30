İş yerinden televizyon ve bir paket çay çalan zanlı yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iş yerinden hırsızlık olayında 1 kişi gözaltına alınırken, çalınan televizyon ve bir paket çay ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliden Y.D. yakalanırken, çalınan 1 adet televizyon ile 1 paket çay ele geçirildi. 1 şahıs hakkında da suç eşyasını satın almaktan işlem başlatılırken, olaya karışan E.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.