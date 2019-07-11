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İşçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir beyaz et fabrikasının işçilerini taşıyan özel servis minibüsü kaza yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir beyaz et fabrikasının işçilerini taşıyan özel servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 18 kişi yaralandı.


Bandırma Atatürk Caddesi No 335 önünde meydana gelen kazada 10 S 10441 plakalı B.D. idaresindeki işçi minibüsü, 21 D 95510 İran plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüste bulunan işçilerden 18'i çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın olduğu yerde bulunan esnaf yaralanan ve kaza nedeniyle şoka giren işçileri havanın da yağışlı olması sebebiyle iş yerlerine taşıdı.


Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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