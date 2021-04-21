İskele Körfezin Yıldızı olacak

Burhaniye'nin en büyük ve en kapsamlı parkı olma özelliğine sahip olan Demokrasi Parkı'nda 2. etap çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında Burhaniye'nin aynası olacak ve İskele Mahallesi'nin meydanına da ev sahipliği yapacak parkın üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Deveciler “İskele Mahalle'miz körfezin incisi olacak. Burhaniye'mize değer katacak” dedi.

İlk etap açılış kurdelesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kestiği Demokrasi Parkı'nın 2. etap çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 22 bin metrekare alan üzerinde kurulan park, içerisinde birçok aktivite alanı barındıracak.

İlk etabında; Port İskele Cafe ve çocuk oyun gruplarıyla birlikte 10 bin m2 yeşil alanı barındıran parkın ikinci etabı daha kapsamlı hizmetler için tasarlandı. İskele sahilde içerisinde bir heykelle birlikte meydan olan park, ayrıca ticari dükkanlar, gece satış pazarı, ATM cihazları, yürüyüş, oturma, seyir alanlarının yanı sıra çift şeritli bisiklet yolu da bulunan park toplamda 22 bin metrekare alanda halka hizmet verecek.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gerek yeşil alan, gerekse de donatı alanlarıyla ilgili birim müdürleriyle birlikte parkın genel projesini inceledi. Özellikle yeşil alanların fazla tutularak halkın daha ferah vakit geçirebilmesi yönünde talimat veren Başkan Deveciler, “İskele mahallemiz Burhaniye'nin turizm alanında aynası niteliğinde. Yaz sezonu öncesi sahillerde yaptığımız yatırımlarımız turizmin genişletilmesi adına oldukça önemli. Bunda en büyük pay da İskele mahallemiz. O yüzden yaptığımız bu projelerle İskele mahallemiz körfezin parlayan yıldızı olacak” dedi