İŞKUR, işverenlere 2019 teşviklerini anlattı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İŞKUR ve Ticaret Odası işbirliği ile işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bandırma Ticaret Odası ve İŞKUR işbirliği ile işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ticaret odasında gerçekleşen sunuma İŞKUR Şube Müdürü Emrullah Narin, SGK Müdürü Hanife Meriç, ve İŞKUR personeli katıldı. İŞKUR Müdürü Emrullah Narin'in kısa bilgilendirme konuşmasının ardından Yasemin Deringöz Arslan, İŞKUR'un işverenlere verdiği teşvikler konusunda açıklamalar yaptı.

İş ve Meslek Danışmanları'nın işverenlere her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Arslan “ Yeni projelerimiz ile işbaşı eğitim programlarımızda değişiklikler oldu. Asgari ücretin artmasıyla verilen teşviklerde değişti. Artık İŞKUR'un eğitim programlarına katılanlar günlük 77 lira, öğrenciler 58 lira, işsizlik maaşı alan katılımcılar ise 38,85 Lira alacaklar. İşyerlerinde en az 2 sigortalı çalıştıran işverenler İŞKUR'un bu programlarından yararlanabilecekler. Bu programa katılma yaşı en az 15 olmalı ve 5 saatten az çalışmamalıdırlar. İşyerinde sigortalı çalışan sayısının % 30 oranında işveren kişiyi programa dahil edebilir” dedi.

İŞKUR çalışanı Cihat Özel işverenlere Meslek edindirme kursları hakkında bilgiler verdi. Özel “İşletmelerin fiziki yapıları ve çalışan sayıları kurslar konusunda önem arz ediyor. İşyerinde mutlaka bir eğitici olması gerekiyor. Böyle bir eğitici yoksa işverenler Halk Eğitim Merkezinden eğitici talep etmelidirler. Günlük en az 5 saat çalışanlar programa katılabilecekler. Bunun için sanayi sektöründe yapılacak kurslara katılanlara 50 Lira, diğer sektör çalışanlarına günlük 40 Lira ödeyecek” dedi.

Son olarak da İşkur personellerinden Mümin Erbil işverenlere Kısa Çalışma Ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu. İşyerleri'nin dış nedenlerden dolayı faaliyetlerini azaltması ya da tamamen durdurması halinde bu ödeneğin verildiğini belirten Erbil “ Bu konuda kararı çalışma müfettişleri verecekler. Bunun için 3 aylık süre aşılmayacak “ dedi.

Bilgilendirme toplantısının son bölümünde işverenlerin sorularını İŞKUR Şube Müdürü Emrullah Narin yanıtladı. Toplantıya katılan işverenlerde İŞKUR Programlarının çok yararlı olduğunu belirterek teşekkür ettiler.