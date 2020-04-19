İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsmail Berber son yolculuğuna uğurlandı

Dün geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdür İsmail Berber, Dursunbey’in Durabeyler mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında defin edildi.

Dün geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdür İsmail Berber, Dursunbey'in Durabeyler mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında defin edildi.


Geçirdiği rahatsızlık sonrası Durabeyler mahallesinden Dursunbey Devlet Hastanesine gelen ve burada fenalaşarak kalp krizi geçiren, Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Berber'in cenazesi koronavirüs salgını sebebi ile olağanüstü tedbirler eşliğinde Durabeyler mahallesinde defin edildi.


Sosyal mesafe kuralının uygulandığı cenaze töreninde sokağa çıkma yasağı sebebi ile şahsın birinci dereceden akrabaları ile özel izinle cenazeye gelen vatandaşlar katıldı. Saat 14.00'da kılınan cenaze namazı sonrası İsmail Berber'in cenazesi mahalle mezarlığında defin edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.