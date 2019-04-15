İsmail Coşar Burhaniye'de mevlit okudu

Burhaniye ilçesi, tanınmış mevlithanlardan Kacatepe Cami Emekli İmamı İsmail Coşar'ı ağırladı. Bir tanıdığının hacı hayrı için ilçeye gelen Coşar, Kocacamide mevlit ve Kuran okurken cemaati coşturdu.

Kocatepe Camii emekli imamlarından İsmail Coşar, Burhaniye Kocacamide mevlit ve Kuran okudu. Camiyi dolduran yüzlerce vatandaş Coşar'ı dinlerken, namaz sonrası da Coşar'a teşekkür için kuyruk oldu. Kacacami emekli imamı Saadettin Kılıç, mevlit sonrası dua ederken, mevlithan İsmail Coşar'a teşekkür etti. Çoşar'a teşekkür eden Kacacami Müezzini İsmail Baydemir,”İsmail Coşar hocamız sadece Türkiye'nin değil dünyanın tanıdığı bir insandır. Hacı Hafız İsmail Coşar'ın teşrifleri bizi çok mutlu etti. Bizi kırmayıp geldi. Kendisine bereketli ömürler diliyorum” dedi. Cemaatten Muhsin Namlı da, ”Kocatepe hafızlarında İsmail Coşar hocamızın gelişinden çok memnun olduk. Onun Mevlidi ile gönüllerimiz temizlendi” dedi. Emekli İmam Sadettitin Kılıç da, “Bu gün Çarşı Cami'sinde mevlit okundu. İsmail Coşar hocamız davetimizi kırmayıp geldi. Güzel sesi ile Kuran okudu, Mevlit okudu. Böylece insanlarımızın gönülleri mutmain oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Burhaniye'yi çok sevdiğini anlatan İsmail Coşar da, ”Ben meslekte 49 yılını doldurmuş bir kardeşinizim. Burhaniye çok güzel ilçelerimizden biri. Burada bizi sevenler çok. Bu gün de davet ettiler. Buraya bir kardeşimizin haç dönüşü nedeniyle düzenlediği mevlit için geldim. Sık sık buraya geliyorum. Allah cemaatimizi bol eylesin” dedi. Mevlidin ardından pilav ve ayran ikramı yapıldı.