İsmail Mutlu: "Kazanan Gönen olacak"

Balıkesir'in tarım ve hayvancılık ile öne çıkan ilçelerinden olan Gönen'in iş dünyasında seçim heyecanı başladı. Gönen Ticaret Odası seçimlerine aday olduğunu açıklayan İşadamı İsmail Mutlu, Gönen'in ticaretine ve odanın üyelerine dokunacak çalışmalar yapacaklarını açıklarken, "Kazanan Gönen olacak" dedi.

Pirinci ile ünlü Gönen'in Ticaret Odası'nda seçim heyecanı başladı. 1 Ekim tarihinde yapılacak seçimler için adaylığını açıklayan ilçenin tanınmış işadamlarından İsmail Mutlu, ekibi ile birlikte basının karşısına geçti. 51 kişilik ekip ile yola çıktıklarını söyleyen Mutlu, oda üyelerinin işlerini kolaylaştıracak çalışmalar yapacaklarını söyledi. 'Ben değil biz anlayışını' benimsediklerini söyleyen işadamı İsmail Mutlu, yeni dönemde Gönen iş dünyasına hizmet etmekten gurur duyacağını söyledi.

Gönen iş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan İsmail Mutlu'nun isminin ön plana çıkmasıyla birlikte Gönen'de heyecanla seçim gününü bekleyen esnaf ve sanayici birlik ve beraberliğin olacağından memnuniyetini belirtirken kazananın yeni dönemde Gönen olacağını belirtti. 51 kişilik ekibi ile basının karşısına çıkan Ticaret Odası Başkan adayı İsmail Mutlu, Gönen'in çalışma hayatına, ticaretine dokunacak ve Gönen ekonomisine ivme kazandıracak çalışmalar yapacaklarını vurgularken, “Yeni dönemde, Ben değil, biz anlayışı hakim olacak” dedi.