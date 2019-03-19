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İşsiz genç bunalıma girip intihara kalkıştı

Balıkesir’de yapımı süren iş merkezinin üst katına çıkan işsiz genç, intihara kalkıştı.

Balıkesir'de yapımı süren iş merkezinin üst katına çıkan işsiz genç, intihara kalkıştı.


İnşaatın en üst katına çıkan Halit Çaylak, polis ve çevrede bulunan insanların ikna çabalarına aldırmadı. Sokakta oturan Nursel Aydoğan isimli kadın da genci ikna etmek için yalvardı. Çaylak, iş bulmak için çalmadığı kapı kalmadığını ve eşinin de kendisini boşamak için mahkemeye verdiğini belirterek, kendisini binadan atacağını belirtti. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ulaşan vatandaşlar, Çaylak'ın intihar etmemesi için iş vermesini istediler. Körfezde seçim çalışması yapan Başkan Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yasin Sagay'ı vatandaşı ikna etmek için görevlendirdi. Polisler ile birlikte inşaatın en üst katına çıkan Sagay, belediyede iş sözü verdi. Genç adam Yasin Sagay'la birlikte inşaattan aşağıya indi. İntihardan vazgeçen Halit Çaylak, kendisine aşağıdan intihar etmemesi için uyaran, eşi ile barıştırmak için söz veren ve ayrıca iş bulacağını belirten Nursel Aydoğan'ın elini öptü. Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, Halit Çaylak'ın yarın belediyede işe başlayacağını açıkladı. Halit Çaylak'ın intihardan vazgeçmesi ile birlikte vatandaşlar olay yerinden dağıldılar.

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