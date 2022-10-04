İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: “Dünyanın sürdürülebilir olması gerekiyor”

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan ‘Dünya Habitat Günü' dolayısıyla Balıkesir'de düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Sürdürülebilir bir dünyaya dikkatleri çeken Hakan Bahadır, "Biz bu gibi projelerle çevre, geri dönüşüm ve iklime sahip çıkacağız. Çatışmaları da önleyeceğiz. Dünyanın sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu sürdürülebilirliği gençlerle beraber Bahçelievler'den başlayarak Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başaracağımızı öngörüyorum" dedi.

Balıkesir'de Dünya Habitat Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Başkan Bahadır, "1996'da 26 yıl önce Habitat Zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. 26 yıl sonra Türkiye'ye gelmesi gurur verici ve Anadolu'muzun, Marmara Bölgesi'nin şehri Balıkesir'de olması Türkiye Cumhuriyeti'mizin her ilinin geliştiğini, ayrı özelliklerinin olduğunu gösteriyor. Ben sevinçliyim. 26 yıl sonra Habitat'ın Türkiye'de toplanması ve onca yabancı delegasyonun gelmesi çok güzel" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle iklimle alakalı fikirlerin Bahçelievler'de uygulandığını ifade eden Bahadır, "İklimle alakalı bir panel yaptık ve daha sonra bakanlığın adı değişti. İklim bilincini aldık. Geçen yıl Türk ekipleri Antarktika'ya gitti. 10-15 gün önce bir açıklama yaptılar. Isının bir derece artması, dünyadaki su seviyesinin yaklaşık 3-5 santimetre artırıyor. Bu ortak bir sorundur. Biz bunu özümseyip Türkiye için ne yapabiliriz? Her ülkenin bunu yapması gerekir. Biz zamanında Paris Antlaşması'nı imzaladık Cumhurbaşkanımızın talimatları ile. Diğer ülkeler bunu yapmadı. İklim konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Onun öncesinde çevresel atıklar ve geri dönüşümle ilgili çok çalışma yapmamız lazım. Belli bir seviyeye vardık şu anda. Eskiden Türkiye'de bu bilinç yoktu. Herkes ‘Almanya'ya gittim çöpleri ayrı ayrı kutulara atıyorlar' derdi" diye konuştu.

Gençlere yönelik projelerinden bahseden Bahadır, “Bu işte hep gençlerin olmasını istiyoruz. Bizim bir başkan danışmanlığı projemiz var. Lisedeki her sınıftan bir arkadaşımızı sınıf başkanı değil, fahri olarak belediye başkan danışmanı olarak seçtiriyoruz. Kendileri seçiyor, biz karışmıyoruz. Bu siyasi bir çalışma değil. Tabii ki bizim AK Parti'den olduğumuz biliniyor ama buradaki bakış açımız ve gençlerden istediğimiz şu, ‘Siz belediye başkanı olsaydınız gençlere ne yapardınız?' Bunun yayılmasını istiyoruz. Bu projemiz Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş bir proje. İlk etapta siyasi olarak algılayanlar oldu ancak şimdi sınıflardaki herkes belediye başkanı danışmanı olmak istiyor. Bu kişilere biz kart veriyoruz. Başkanlık katına her zaman gelebiliyorlar. Konserlere, sosyal tesislere gelebiliyorlar ve indirim hakları var. Kendi görüşlerini bize iletiyorlar. Biz de gençlere ne yapmamız gerektiğini onlardan aldığımız fikirler ile yapmaya çalışıyoruz. Biz gençlerimiz ile kadınlarımızla, dezavantajlı kişiler ile çevre, geri dönüşüm ve iklime sahip çıkacağız. Çatışmaları da önleyeceğiz. Bu günün bir teması da o. Zengin-fakir ayrımını kaldırıp dünyanın sürdürülebilir olması gerekiyor. Bizim bunu gençlerle beraber Bahçelievler'den başlayarak Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başaracağımızı öngörüyorum" dedi.

Atıkların ayrıştırılması çalışmalarına değinen Başkan Bahadır, “Biz Bahçelievler Belediyesinde başladık, evlere ücretsiz mavi poşet dağıtıyoruz. Haftada iki gün bunları kokmayan bir araçla müzik eşliğinde alıyoruz. Sosyo-ekonomik yapısı düşük mahallelerimizde dahi bu uygulama hızla arttı. İnsanlar şimdi mavi poşet bekliyor. Ayrıştırıp çöplerini geri veriyorlar. Sıfır atık konusunda hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.