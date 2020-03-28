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İstanbul'dan geldi intihar etmek için köprüye çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bunalıma giren bir genç karayolundaki bir köprünün demir korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bunalıma giren bir genç karayolundaki bir köprünün demir korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Polislerin yarım saat dil döktüğü genç bir anlık dalgınlığından yararlanılarak kurtarıldı. Kapatılan Çanakkale İzmir karayolu da trafiğe açıldı.


Edinilen bilgiye göre, bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra evine dönen Uğur E, girdiği bunalım sonucu köprünün korkuluk demirlerinde intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Polis, ambulans ve itfaiye tedbir aldı. İtfaiye, köprünün altından geçen Çanakkale-İzmir karayolunda şişme hava yastığı ile güvenlik tedbiri alırken, Burhaniye polisi de Uğur E.'yi ikna etmek için çalıştı. Yaklaşık 30 dakikalık caba sonucu kurtarılan Uğur E, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çanakkale-İzmir karayolunda aksayan trafik de, intihar girişiminin sona ermesi ile normale döndü.

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