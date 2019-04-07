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İstanbulsporlu file bekçisi Alperen'in zorlu haftası

Aslen Balıkesirli olan İstanbulspor’un başarılı kalecisi Alperen Uysal son 3 maçta alınan 7 puana verdiği katkı nedeniyle takımın gözdesi oldu.

Aslen Balıkesirli olan İstanbulspor'un başarılı kalecisi Alperen Uysal son 3 maçta alınan 7 puana verdiği katkı nedeniyle takımın gözdesi oldu. En son baba memleketi Balıkesirspor maçında kurtardığı gollerle ön plana çıkan Alperen Uysal, geçtiğimiz hafta da annesinin memleketi Eskişehir'de takımının kurtarıcısı oldu.


Galatasaray altyapısında yetişen ve İstanbulspor'da forma giyen Balıkesirli başarılı kaleci Alperen Uysal 5 gün içinde hem annesinin hem de babasının memleketlerine karşı forma giydi. Anne ve babasının memleketinde duygusal davranmayarak tam bir profesyonellik örneği sergileyen Alperen Uysal, Balıkesirspor maçında yüzde 100 3, Eskişehir'de ise 5 pozisyonun kalesinde gol olmasını önledi. İstanbulspor'un başına gelen Fırat Gül ile müthiş bir çıkış yakalayan Balıkesirli kaleci Alperen Uysal Balıkesirspor maçıyla birlikte ligde 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçında sergilediği performansla takımının yıldızı oldu.

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