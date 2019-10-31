İstihdam kurulu toplantısı yapıldı

Balıkesir'de istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması,işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi maksadıyla toplanan kurulda gündem maddeleri konuşularak karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantı öncesinde kısa bir değerlendirme yapan Vali Ersin Yazıcı, il genelinde tarım ve sanayi sektöründe iş imkanlarının bulunduğunu, istihdam oranlarını artırmak için yapılması gereken uygulamalar ile alınacak tedbirlerin görüşülmesi konusunda değerlendirmeler yapmak üzere bir araya gelindiğini ifade ederek, toplantının Balıkesir için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Vali Yazıcı, "Öğrencilerin iş deneyimi kazanmaları gerekiyor"

Mesleki okullarda eğitim gören öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına büyük önem verdiklerini bildiren Vali Yazıcı, "İlimizde istihdama yönelik kurs ve programlar, mesleki eğitimde açılacak ve kapanacak bölüm ve dallar konusunda kararlar alınarak bu kararlar doğrultusunda ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir" dedi.

Toplantıda, İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, kurul üyelerine bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurul gündemine getirilen mesleki eğitim alanında bölüm ve dal açma kapatma taleplerinin eğitim kurumunun bulunduğu bölge ve istihdam durumu göz önünde bulundurularak değerlendirildiğini söyledi. Toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.