İstiklal konulu şiir yarışması sonuçlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100 yılında Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği ile Balıkesir Türk Ocakları tarafından düzenlenen ‘İstiklal Konulu Şiir Yarışması' sonuçları açıklandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği ile Balıkesir Türk Ocakları tarafından ulusal çapta ‘İstiklal Konulu Şiir Yarışması' düzenlendi. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlayıp 1 Mart 2021 tarihinde son bulan başvuru sürecinde ülke genelinden şairler istiklal konulu şiirleri ile yarışmaya müracaat etti. 564 şiir arasından ön seçici kurul tarafından yapılan ilk elemeyle belirlenen şiirler asıl seçici kurulda yeniden değerlendirildi. Birinciliği yarışmaya Bursa'dan katılan Sevim Yakıcı'nın ‘Özgürlük Destanı', ikinciliği yarışmaya Trabzon'dan Yahya Özkök'ün ‘Ezelden Aşina', üçüncülüğü Erzurum'dan Yaşar Bayar'ın ‘Tâceddîn Dergâhı'nda Bâsübâdelmevt Muştusu' eseri alırken, Kocaeli'nden katılan Ömriye Karataş'ın ‘Alduvak' adlı eseri Mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yapılan açıklamada, 12 Mart 2021 Cuma günü Kent Konseyi YouTube kanalından 15.00'da canlı yapılacak olan ‘Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli' ardından 16.30'da ‘İstiklal Konulu Şiir Yarışması Ödül Töreni' gerçekleştirileceği belirtildi.