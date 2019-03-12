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İstiklal marşının kabulü Manyas'ta kutlandı

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri Manyas’ta da yapıldı.

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri Manyas'ta da yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.


Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğretmeni Hüseyin Uzunca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program Manyas İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Dereli günün anlam ve önemini belirten bir konuşmasıyla sürdü. İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında 1. olan ilkokullarda Cansu Akın, Ortaokullarda Nisanur Çınar ve liseler de Berkan Özden'e Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından ödülleri verildi.


Günün anlam ve önemiyle ilgili şiir ve sinevizyon gösterileri sunulurken, Manyas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Program İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp, sundukları "Yeniden diriliş destanı İstiklal Marşı "Oratoryasının dinlenmesiyle sona erdi.

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