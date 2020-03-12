İstiklal Marşı'nın kabulünün 99 yılı kutlandı

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bağımsızlığımızın simgesi, milli birlik ve beraberliğimizin ifadesi İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma günü, Balıkesir'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Altıeylül Cumhuriyet Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Murat Bektaş yaptı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatının ve İstiklal Marşı'nın mecliste kabul edilmesinin anlatıldığı programda, Cumhuriyet Anadolu Lisesinin öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu tiyatral gösteri büyük ilgi gördü. Anma programı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı; "Son günlerde yaşananlardan sonra bu ülkenin ne kadar büyük zorluklarla elde edildiğini, kanlarla sulanan Anadolu topraklarımızı kimseye teslim edilemeyeceği rahmetli Mehmet Akif'in tüm şiirlerinde görüyoruz. Gerçekten Mehmet Akif her yönüyle örnek insan. Bir kez daha kim olduğunu herkese anlatmaya çalıştık. Mehmet Akif Ersoy, şahsiyetinin çizgileri bakımından neslimiz için, nesillerimiz için numunedir, rol modeldir. Mehmet Akif'ten öğreneceğimiz çok şey var. Zorluklardan yılmamayı ve ümitsiz olmamayı milletçe ondan öğrendik. Emeği geçen başta öğretmenimiz ve okul müdürümüz olmak üzere Cumhuriyet Anadolu Lisemizin öğrencilerini kutluyorum" dedi.

İstiklal Marşımızı, her Türk vatandaşının aynı aşkla söylemeye devam edeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99.yılını bir kez daha kutluyor, bu marşı yazarken 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve canlarını vatan uğrunda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla bir kez daha anıyorum" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'u anma programında şiir ve kompozisyon dallarında ödül alan öğrencilere ödüllerini Vali Ersin Yazıcı, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Mehmet Gücü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdi.

Tiyatral gösterisi sonrası öğrenci ve öğretmeninle ile protokol fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdiler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, oratoryoda görev alan öğrenci ve öğretmenlere Çanakkale gezisi sözü verdi.

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen 99. yıl anma programına Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Mehmet Gücü, Baro Başkanı Avukat Erol Kayabay, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Topçu Albay Yüksel Kolcu, Balıkesir Merkez Komutanı Piyade Albay Evren Ünal, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.