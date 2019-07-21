İstimlak bedellerini alamadıklarını iddia eden köylüler yolu kapadı

Balıkesir'de istimlak bedellerinin kendilerine ödenmediğini ileri süren köylüler, traktör ve tel çitlerle yolu kapadı.

Bakılesir'in Ayvalık ilçesi Beşiktepe Mahallesi'nin 8 kilometre ilerisine bir elektrik üretim firması tarafından güneş enerjisi paneli döşenmek istendi. Firma tarafından açıldığı belirtilen toprak yolun kendilerine ait olduğunu ve istimlak bedellerinin ödenmediğini öne süren köylüler, traktör ve tel çitlerle yolu kapadı. Güneş enerji panellerinin montaj sahasına gitmek isteyen tır ise getirdiği malzemelerle yoldan geçemedi.

Söz konusu firmanın bir yıl kadar önce kendileriyle görüştüğünü ve söz verdiğini belirten Dinçer Köseoğlu, "Bu konuşmanın ardından söz konusu firma ile herhangi bir sözleşme yapmadık. Şifahen yaptığımız bu anlaşmanın ardından firma çalışmalarına başladı. Bizim arsalarımızın içinden yaklaşık 4-5 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 40 dönümlük tapulu arazilerin arasından bir yol geçirdi. Hatta bu yolu yaparken, yolun etrafında bulunan tel çiti de yer yer yıkmışlardı. Şimdi ise yıkılan bu çitler nedeniyle Ayvalık Belediyesinin yeni diktiği çam ve zeytin fideleri küçükbaş hayvanlar tarafından ciddi anlamda zarar gördü. Bir süre sonra bizim görüştüğümüz firmanın işi bıraktığını, yerine bir başka firmanın iş başı yaptığını öğrendik. Yeni firma da kendileriyle değil, eski firmayla görüştükleri için kendilerini bağlayan bir durumun olmadığını ifade etti. Bunun üzerine biz de bu durumu öne sürerek Ayvalık Kaymakamlığı, belediye ve jandarmaya şikayetçi olduk. Ancak işlemler uzun sürdü ve herhangi bir sonuç elde edemedik. Bunun üzerine bizde yolu kestik. Bir de baktık ki bizimle hiçbir şekilde görüşmeyen firma yetkilileri hemen bizimle iletişime geçti” dedi.

Yeni firmanın yetkililerinin de önceki firma gibi bu istimlak bedellerini ödeyeceklerini taahhüt ettiğini kaydeden Köseoğlu, “Şu aşamada bu firma anlaşmaya vardık gibi görünüyor. Tabii ne olacağını bilemiyoruz. Güneş paneli kuracak firma 10 megavatlık tek izin almak yerine, 1 megavatlık elektrik enerjisi üretecek şekilde 10 ayrı firma ismiyle 10 ayrı santral kuracaklarını belirterek bakanlıktan izin almış. Bu durumda da Balıkesir Valiliği 'ÇED raporuna gerek yoktur' şeklinde görüş vermiş. Oysa bu firmaların hepsinin adresleri aynı adres. Sanırım kanun boşluklarından yararlanabilmek için böyle yola başvurmuşlar“ ifadelerini kullandı.

Köylünün sessiz ve sakince gösterdiği tepki, jandarma ekiplerinin araya girmesi ve yolun açılmasıyla son bulu.