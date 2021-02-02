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İstinat duvarından düşen adamı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 5 metrelik istinat duvarından düşen bir kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 5 metrelik istinat duvarından düşen bir kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahallesi Çay Boyu mevkiinde istinat duvarından aşağı düşen E.G. yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan E.G.'ye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Düştüğü yerden sedye ile çıkarılan E.G. sağlık ekiplerine teslim edildi. E.G.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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