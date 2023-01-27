İsveç'teki hain provokasyona 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtarak cevap verdiler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuna Balıkesir'de Regaib Kandili'nde 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılarak cevap verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Zağnospaşa Camisi'ndeki namazın ardından yaptığı konuşmada, "Kur'an-ı Kerim'e asla laf ettirmeyiz" dedi.

Regaip Kandili vesilesiyle Zağnos Paşa Camisi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı kınadı. Başkan Yılmaz, “Kur'an-ı Kerim bizim kutsalımız. Bu durumu protesto ediyor ve camilerimizde binlerce Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde Balıkesir'deki camilerde10 binden fazla Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı. Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde yatsı namazını eda eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Muhiddin Diker ile birlikte caminin bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip kandillerini kutladı. İlçelerde gerçekleştirilen programlara da AK Parti İlçe başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Başkan Yılmaz saldırıyı lanetledi

Türkiye'nin İsveç Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetlediğini açıklayan Başkan Yılmaz, “Allah İslam düşmanlarına ve hainlere fırsat vermesin. Kur'an-ı Kerim bizim kutsalımız. Demokrasi adı altında bazı yerlerde insanların dini inanışlarına önem verdikleri şeylere saygısızlık yapılıyor. Bunu kınıyoruz ve protesto ettiğimizi göstermek içinde camilerimizde Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz. Tüm İslam Aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum. Hayırlı kandiller” dedi.