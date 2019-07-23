“İşyerimi yıktırdınız” tartışması ölümle bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan sahil şeridindeki tesislerin sahibi ile yakınlardaki sitenin sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Narlı sahilinde bir işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirildi. İddialara göre iş yeri sahibi Yüksel K. (46) ile tatilini yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Kadir Ozan Yüce (28) arasında “Sizin yüzünüzden iş yerim yıkıldı” diyerek tartışma çıktı. Tartışma sonrasında karşılıklı silahların çekilmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit Devlet ve Edremit Özel Hastanelerine sevk edildi. Durumu ağır olan polis memuru Kadir Ozan Yüce yaralı olarak kaldırıldığı Edremit Özel Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çatışmada ağır yaralanan yıkılan iş yeri sahibi Yüksel K. ile site sakini Mehmet Ç. ise Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yaralı yakını ambulansı kaçırdı

Öte yandan; olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Mehmet Ç.'ye müdahale ederken, Yüksel K.'nin bir yakını ambulansı kaçırdı. İçinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulansı durdurmak için jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İsimleri açıklanmayan hemşire ve sağlık görevlisi, ambulansı kaçıran kişiyi, ikna ederek aracı durdurmasını sağladı. Adı açıklanmayan ve ambulansı daha hızlı götürmek için kaçırdığını öne süren şüpheli kaçtı. Konuyla ilgili jandarma soruşturma başlattı.