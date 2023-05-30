İtalyan şef, öğretmenlere ülkesinin mutfağını öğretti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Erasmus+Mesleki Eğitim Akreditasyonu çalışması Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki yemek atölyelerinde gerçekleştirildi. Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Ümit Adalıoğlu'nun da ilçeyi temsilen katıldığı çalışmayı, okulun Yiyecek ve İçecek Alanı öğrencileri de izledi.

İtalyan Şef Manule Magurno'nun, İtalyan mutfağına ait damak lezzetlerinin paylaştığı workshop çalışmasında, Balıkesir İl Milli Eğitim bünyesinde görev yapan yiyecek içecek öğretmenleri de uygulamalı olarak katıldı.

3 günlük programda Magurno, öğretmen ve öğrencilere; İtalya'nın Campania Bölgesine ait ev pizzası, İtalyan pişisi, zeytinli İtalyan ekmeği, bolonez soslu tagliatelli makarnası, gorgonzolalı peynirli-cevizli ve hindibalı risotto, domates soslu kızartılmış patlıcan yemeği, Sicilya şakşuka, peynirli ve kakaolu İtalyan turtası yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

Yemek kültürü alışverişi ve karşılıklı mesleki eğitim hedefleniyor

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi eğitimcilerinden İlker Eren, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, mesleki eğitim akreditasyonu çerçevesinde, Uzman Daveti ismini taşıyan etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

İtalyan Şef Manule Magurno'nun öncülüğünde, Balıkesirli yiyecek-içecek alanı öğretmenlerinin birbirinden lezzetli İtalyan lezzetlerinin yapımını uygulamalı öğrenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Eren, “Buradaki amacımız, iki ülkenin damak lezzetleriyle karşılıklı kültür alışverişi ve karşılıklı mesleki eğitim görebilmektir. Bunun dışında mesleki eğitim akreditasyonu çerçevesinde farklı meslek liselerindeki öğrencilerimizi de kısa ve uzun dönem olarak yurt dışına gönderiyor, aynı şekilde de yurt dışından misafir öğrencilerimizi Balıkesir'imizde ağırlıyoruz. Ama buradaki üç günlük çalışmada, İtalyan mutfağıyla ilgili makarna ve pizzanın yanı sıra Güney İtalya'nın çeşitli lezzetlerinin örneklerini gerçekleştirdik. Aslında İtalya ile Türkiye kültürel anlamda birbirine benziyor. Sadece yemeklerimizin isimleri biraz farklı. Bana göre bu etkinlik öğretmenlerimiz için de farklı ve güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Magurno da ülkesindeki bir mesleki eğitim merkezinde eğitmen olarak çalıştığını kaydederek, “Özellikle ülkemin mutfağını farklı bir ülkede farklı insanlarla paylaşabilme olanağını bulduğum için çok mutluyum. Tabi ben burada eğitim verirken, buradaki öğretmen arkadaşlarda birçok yiyecek yapımına ait farklı teknikler de öğrenebilme şansı yakaladım. Aslında tüm Akdeniz ülkelerinin mutfaklarında yapılan yemeklerin pek çoğu ortak malzemelerdir. Sadece bu malzemeleri hazırlama tekniklerimizin farklılıklar gösterdiğini gözlemledim. Mesela dün yaptığımız bir İtalyan yemeğinin, Türkiye'de de farklı metotlar kullanılarak yapılmış olduğunu gördüm. Yemek kültüründe zaten Akdeniz mutfağı pek çok özelliğiyle Türkiye ile ortak değerleri taşıyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmaya Edremit'ten gelen Yiyecek-İçecek Hizmetleri eğitmenlerinden Emine Mısır ise, 3 günlük eğitim çerçevesinde İtalyan Şef Manule Magurno'dan çok faydalı hizmet içi eğitim aldığını söyledi.

Balıkesir'in tüm yiyecek içecek hizmetleri öğretmenlerinin bu etkinlikte bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Mısır, “Bu çalışmaya katılan tüm öğretmen arkadaşlarımızla orijini İtalyan olan yiyeceklerin yapımı ve genellikle de İtalya'da yapılan hamur işlerinden oluşan damak tatlarını tecrübe ettik. Bu çalışmaya katılan 20-25 yıldır eğitim sektörüne hizmet veren öğretmenler olarak böylesi güzel bir eğitimi almış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu üç günü son derece keyifli geçirdik. Çok eğlenceliydi. İtalyan şef; kendi ülkesine ait pizza, hamur işleri ve rizotto gibi bir yemeği çalıştığımızda bize bu lezzetlerin tüm inceliklerini öğretti. Bence bu bir açılımdı. Farklı kültürlerin, uluslararası mutfaklara ait yemeklerini hep beraber, aynı branş ve bu anlamda aynı yemek dilini konuşan insanların uygulaması ve bu şekilde uzman çalışması yapması, bizlere çok büyük enerji kazandırdı. Bu bağlamda bizlere bu olanağı sağlayan ve bu projeyi hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.