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Itfaiye ekipleri hayvanları son anda kurtardı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir hayvan damında meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye erleri önce damda bulunan 1 dana, 35 koyun ve 30 kadar hindiyi damdan çıkardılar.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir hayvan damında meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye erleri önce damda bulunan 1 dana, 35 koyun ve 30 kadar hindiyi damdan çıkardılar.


Olay Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek kırsal mahallesinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerine dam yangını ihbarı gelince Susurluk İtfaiye birimi yangına müdahale etti. Yanan damdan gelen hayvanların çıkardığı meleme ve hindi sesleri üzerine itfaiye ekipleri yanan dam kapısını su sıkıp soğutarak, içeri girdiler. İtfaiyeciler dama sıçrayan yangın öncesi hayvanlara zarar gelmemesi için dana, küçükbaş hayvanlar ile hindileri damdan dışarı çıkardılar. İtfaiye ekipleri hayvanları dışarı çıkardıktan sonra yangına müdahale ederek, yangını söndürdüler. Hayvanların sahipleri yangından hayvanlarını kurtaran itfaiye erlerine teşekkür ettiler. Jandarma ve itfaiye yangın ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.

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