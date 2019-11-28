İtfaiyeden emniyet personeline yangın eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı personel tarafından, Erdek Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memurlara yangın söndürme eğitimi verildi. Emniyet mensubu çalışanlarına, yangında itfaiye ekipleri olay yerine intikal edene kadar yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verilip ardından uygulamalar gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdek İtfaiye Grup Amiri Şükrü Kolverdi, "Yangın olaylarında meydana gelen panik maalesef kötü sonuçlar doğurabiliyor. Dumandan zehirlenme vakaları üzücü sonuçlar meydana getiriyor. Öğrencilerimizin, kamu çalışanlarının, esnafımızın yangın mahallinde uzman itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşana kadar yapacakları çalışmalar oluşabilecek can kaybının ve maddi hasarın önüne geçebilmektedir. Yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı çok önemli olup bizler bu konuda doğru zannedilen yanlışlara dikkati çekip doğru kullanım şekillerini gösterdik. Bu eğitimleri alanların da bu ekipmanları kullanarak öğrenmesini sağladık. Bundan sonra da halkımızdan talep gelmesi halinde her yerde yangın söndürmeyle ilgili teorik ve pratik eğitim vermeye hazırız” dedi.