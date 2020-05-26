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İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir binanın 4.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın 4. katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin büyük uğraşı sonrası kurtarıldı.


Kadıköy Mahallesi'ndeki Peker Apartmanın 4. katında mahsur kalan kedi bağırtısı üzerine çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, kedi mahsur kaldığı balkonda itfaiye merdiveni ile çıkarılarak kurtarıldı. Önce su ve mama verilen kedi daha sonra sokağa salındı. Vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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