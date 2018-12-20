İvrindi Millet Parkı açıldı

Gökçeyazı Mahallesinde çocukluk arkadaşı ve birlikte çobanlık yaptığı Yahya Özge'yi evinde ziyaret eden Başkan Kafaoğlu, Bengi Projesi kapsamında Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya İlköğretim Okulunda öğrencilerle birlikte okuma saatine katıldı, kitap okudu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Gökçeyazı Mahallesi ve İvrindi ilçesi ziyaretlerinde bulundu. Gökçeyazı Mahallesinde kahveleri ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kafaoğlu, İvrindi ilçesine geçerek burada İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar'ı makamında ziyaret ettikten sonra birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Başkanlar daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İvrindi ilçesine kazandırılan Millet Parkını dolaştılar.

“Verdiğimiz sözleri tutuyoruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İvrindi ilçesinin peyniriyle meşhur olduğunu belirtti. İlçeye Millet Parkı kazandırdıklarını ifade eden Kafaoğlu “50 bin metrekare alana sahip büyük bir park yaptık. Burası okullar bölgesi, bu alan körfeze giden yola çok yakın. Burası tüm sosyal donatılar, bisiklet yolları, fitness aletleri, piknik alanları, çocuk oyun grupları, bay ve bayan mescitlerinin yer aldığı çok güzel bir park oldu. Çok kısa sürede parkımızın yüzde 99'u tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde toplu açılış törenlerinde buranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Biz laf değil iş üretiyoruz. 31 Mart 2019 tarihine kadar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. İşimizin başındayız, Balıkesir'e sevdalıyız, Cumhurbaşkanımızın yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 31 Mart tarihinde adayımız Yücel Yılmaz. Yücel Yılmaz ile birlikte tüm belediyeleri kazanmak için çalışacağız. Diğer taraftan da yaptığımız hizmetleri açacağız. Cengiz Topel Köprülü Kavşağı da trafiğe açtık. Köprüyle iki ilçe birbirine bağlandı. Verdiğimiz sözü tuttuk, 1 yıl içinde Adliye Kavşağı ve Cengiz Topel Caddesi köprülü kavşağını açtık, ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Park İvrindi'ye 50 yıl hizmet edecek”

Millet Parkı hakkında bilgi veren İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar, “İvrindi ilçemizde vatandaşlarımızın özlemle beklediği Millet Parkı tamamlandı. Burası okullar bölgesi olduğu için öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız burada vakit geçirecek. Bu park İvrindi ilçemize 50 yıl hizmet edecek. Parkımızda 600 metre yürüyüş alanı, 600 metre bisiklet yolu var. Bayanlarımız önceden kırsal mahallelere giderek yürüyüş yapıyordu ancak bu ortadan kalktı. Çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği, yeşil bir alana sahip olan Millet Parkımızı ilçemize kazandırdığı ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.