İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İvrindi Sağlık Meslek Yüksek okulu öğrencilere tanıtıldı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde eğitim veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıt olan öğrenciler için okulu ve Balıkesir üniversitesi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde eğitim veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na kayıt olan öğrenciler için okulu ve Balıkesir üniversitesi tanıtım etkinliği düzenlendi.


Balıkesir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Pelin Palas Karaca ve okul yöneticilerinin katılımı ile İvrindi Belediyesi konferans salonunda tanıtım yapıldı. Etkinlik kapsamında okul öğrencileri Balıkesir Çağış yerleşkesinde bulunan üniversite kampüsüne gezi düzenlendi. Gezi sırasında üniversitede bulunan fakülteler ve laboratuvarları öğrencilere tanıtıldı. Tanıtımım son günü İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in de katıldığı mangal partisi düzenlendi. Etkinlikte Locaband müzik gurubu misafirler ve öğrencilere açık hava konseri verdi.


İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tanıtım etkinliğine İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, BAUN Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Hasan Yetişir, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Pelin Palas Karaca , Öğretim görevlileri Salih Tosun, Vacide Ancın, Esra Bayram ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.