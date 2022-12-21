İvrindi ve Karesi'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri İvrindi ve Karesi ilçelerinde 17 şüphelinin ikamet ve araçlarına yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve sahte fatura ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şahıstan, adli makamlara sevk edilen 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti ve sahte fatura basarak vergi kaçakçılığı yapmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdıkları tespit edilen 16 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 80 gram metamfetamin, 69 gram kubar esrar, 20 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 8 adet payp, 2 adet barkod cihazı, 2 adet hard disk, 45 adet sahte fatura ve 17 adet yazılımda kullanılan rulo ele geçirilmiştir. Olaya karışan 16 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzeri ve bulunduğu araçta yapılan aramada; bin 64 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli gözaltına alındı.