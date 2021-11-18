İvrindi'de 57 fidan toprakla buluştu

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alanda 56 bin karaçam ve bin servi fidanı toprakla buluştu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Çetindere mevkiinde çıkan yangında yanan ağaçların yerine karaçam ve servi fidanı dikti. 26.09.2020 tarihinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki ağaçlandırma sahasında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgârla hızla büyüyerek, Balıkesir sınırları içinde bulunan Çetindere Orman İşletme Şefliğinin 305 numaralı bölmesinde bulunan ormanlarına giriş yapmış ve 21,5 hektar alanda bulunan ağaçlar yanmıştı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangın sonrası yaptığı açıklamada, “İvrindi'de yaralar sarılacak” sözünü tutarak 304 ve 305 nolu bölmelerde ki 21,5 hektar sahaya toplam 56 bin adet karaçam, kenarlara da bin adet servi fidanı dikerek yanan alanı ağaçlandırdı.