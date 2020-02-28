İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İvrindi'de anaokulu öğrencileri tiyatro ile tanıştı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Vilayetler Birliği Gediz Çivi Anaokulu Müdürü Fatma Çetinkabadayı öncülüğünde kurulan tiyatro grubu, anaokulu öğrencileri için oynadı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Vilayetler Birliği Gediz Çivi Anaokulu Müdürü Fatma Çetinkabadayı öncülüğünde kurulan tiyatro grubu, anaokulu öğrencileri için oynadı. Tiyatro grubunun sahnelediği " Yarım Kilo Üzüm Bir Tutam Tebessüm” adlı oyun büyük ilgi gördü.


Oyunu, anaokulu öğrencilerinin yanı sıra, Kaymakam Fatma Turhan Keser, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Yücel ile öğretmenlerde izledi. Tiyatro gösterimi birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu. "Yarım Kilo Üzüm Bir Tutam Tebessüm" adlı oyunda öğretmen, öğrenci ve sağlık personeli görev aldı. Oyunda görev alanları kutlayan Kaymakam Fatma Turhan Keser, oyunun yazarı Öğretmen Fatma Çetinkabadayı ile oyunda görev alanlara teşekkür belgesi verdi. Oyunun diğer okullarda da sahneleneceğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, “İlçemizde böyle bir ekibin kurulmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oyunun diğer okullarda da sergilenmesi adına çalışmalar başlattık. Kırsal okullarımızdaki öğrencilerde bu oyunu izlesin istiyoruz. Tiyatro ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.