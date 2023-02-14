İvrindi'de araç devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İvrindi ilçesinde meydana gelen kazada, Ercan E. yönetimindeki 34 FZS 383 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit karayolu Soğanbükü Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki toprak alana çarparak devrildi. Kazada, araçtaki Vildan E. (54) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan sürücü ile Aleyna (23) ve Melek Deniz Ertan (22) sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.