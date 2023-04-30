İvrindi'de bu gelenek Osmanlı'dan bu yana sürüyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesinin Gökçeler Mahallesi'nde geleneksel olarak her yıl düzenlenen hayır geleneğinin Osmanlı'dan bu yana sürdüğü öğrenildi.

Gökçeler Mahallesi'nde düzenlenen hayır bu yılda binin üstünde kişinin katılımıyla yapıldı. Hayırda yüzlerce kazan yemek yapılırken, 1 dana ve 8 kuzu kesildi.

Mahalle sakinleri büyükler yaşadıkları sürece bu geleneği devam etmekte kararlı olduklarını bildirdiler.

Gökçeler'den ayrılanların, şehir dışına gidenlerin bu hayra katılmak için bu tarihlerde geldiklerinin altını çizen mahalle sakini büyükler, “Bu geleneği Osmanlı'dan bu yana sürdürüyoruz. Bizler yaşadığımız müddetçe de sürdürmekte kararlıyız. Bizden sonrada çocuklarımızın bu geleneği sürdüreceğine inanıyoruz ”dediler.

Öte yandan mahalle hayrına, AK Parti Balıkesir Milletvekili adayı Eşref Uslu'da katıldı. Beraberinde milletvekili adayı Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu'ndan Esra Erat, Gençlik Kolları Başkanı Burak Pala ve partililerde ilgi gösterdi.