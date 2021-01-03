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İvrindi'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Okçular kırsal mahallesinde gece çıkan yangında bir ev kullanılamaz duruma geldi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Okçular kırsal mahallesinde gece çıkan yangında bir ev kullanılamaz duruma geldi.


Edinilen bilgiye göre İvrindi ilçesine bağlı Okçular kırsal mahallesinde Duman Akkuş'a ait evde gece nedeni bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İvrindi itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale ederek, uzun bir çalışma sonrası yangını kontrol altına aldılar. Duman Akkuş'a ait olan ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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