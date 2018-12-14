İvrindi'de dünya standardında eğitim verilecek

Balıkesir'in İvrindi İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı çerçevesinde hazırlanan TR22/18/MEGDP/0013 nolu, kalkınma ajansı tarafından finanse edilen 166 bin 400 TL proje bedeli olan “İş Gücüne Katılmaya Hazırız” projesi açılış töreni İvrindi Şehit Fatih Tomuşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Biriminde görevli öğretmenlerden Güray Sülü ve Yusuf Burgaç tarafından Güney kalkınma ajansına sunulan projenin ajans tarafından kabul edilmesi ile Şehit Fatih Tomuşoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan Kaynak Simülasyonu Sınıfı hizmete girdi.

Toplamda 166 bin 400 TL maliyetle gerçekleştirilen projenin, meslek lisesindeki öğrencilerin kaynak yapmayı öğrenirken yaşayacağı riskleri ortadan kaldırırken, dünya standartlarında eğitim almalarının hedeflendiği açıklandı. Şehit Fatih Tomuşoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Ak Partili Belediye Başkanı Recai Baytar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Şube Müdürü Sefer Aydın, Şube Müdür Vekili Mehmet Yıldırım, okul müdürleri ve veliler katıldı. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, proje hakkında bilgi verdi. Eğitim öğretime katkılarından dolayı İvrindi Ziraat Odası Başkanı Hasan Hüseyin Koyun ve İvrindi Süt Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Özer'e Plaket takdiminin ardından Kaynak Simülasyon Sınıfının açılışı yapıldı. Katılımcılara teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, “Projenin amaçları arasında İş güvenliği, kaynak tasarrufu, farklı kaynak modellerinin kavranması, eğitim ortamlarına yenilikçilik ve iş gücüne katılma oranında artış amaçlanmaktadır. Okulumuz adına yapılan bu projede emeği geçen tüm paydaşlara, projenin yazım ve yürütülmesinde emeği geçen özel büro ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eğitimde standardı yükseltmek için çalışmalarımız devam edecek “ dedi.