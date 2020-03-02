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İvrindi'de fidan şenliği

İvrindi Korucu İlkokulu “Bir Fidan Bin Gelecek, Yeni Nesil Fidan İle Büyüyecek” Projesi kapsamında fidan dikme şenliği düzenlendi.

İnşaatı henüz tamamlanmamış olan okulun bahçesine dikilen ceviz fidanlarının okula gelir olacağı açıklandı.


Korucu mahallesinde, gelecek yıllarda okula ekonomik katkı amacıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Fatma Turhan Keser, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Kenan Altıntaş, Okul arazisini bağışlayan İsmail Kulak ve ailesi ile daire müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Proje kapsamında, okulda eğitim-öğretim gören 170 öğrenci birer ceviz fidanı dikerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, “Destek olanlara ve törene katılanlara teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılan protokolün adına da birer fidan dikildi. Fidanları dikenlerin adlarının yazılı olduğu birer plaket asıldı. Bu fidanlar iler de okulumuza katkı olacak.” dedi.

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