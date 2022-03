İvrindi'de gençlere yatırım sürüyor

İvrindi'nin çehresini değiştirmek için gece gündüz çalışan Başkan Cengiz gençleri önemli bir yatırımla daha buluşturuyor

İvrindi genelinde genç ve çocuklar için halı sahalar, oyun grupları, genç odaları inşaatı gerçekleştiren, spor okulları açan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ilçe merkezine başlattığı yarı olimpik yüzme havuzu ve millet kütüphanesi inşaatından sonra Gençlik Merkezi'nin ilçeye kazandırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzaladı.

Gençlerimiz için çalışmaya devam

Önümüzdeki yıllarda ilçemizde başlattığımız projelerin tamamlanmasının akabinde çehresi değişecek, halkımız yepyeni İvrindi'yi görecek diyen Başkan Cengiz “ Bizler güzel ilçemiz için mesai kavramı gözetmeden 7/24 aktif çalışıyoruz. Seçim çalışmalarında açıkladığımız 65 projemizin 40 tanesini tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile önceki aylarda Balıkesir programında bir araya gelmiştik. Gençlere yönelik projelerimizi, yürüttüğümüz çalışmaları ve ilçede duyduğumuz eksikliklerimizi kendilerine ilettik. Gençlerimiz için en önemli eksik ve yapılmasını en çok istediğimiz 3 projemiz vardı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi. Bu 3 projemizi de hayata geçiriyoruz. Daha önceki süreçte protokol imzaladığımız ve inşaatına yaklaşık 3 ay önce başladığımız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 2 milyon liralık ek ödenek protokolü ve bununla birlikte ilçemize kazandırmak için yoğun çaba harcadığımız Gençlik Merkezi'nin protokolünü imzaladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile hak ettiği hizmetlere kavuşuyor diyebiliriz. Bunların yanında Belediyemizce inşaatını başlattığımız ve kısa süre sonra hizmete açmayı düşündüğümüz İvrindi Belediyesi Millet Kütüphanesi projemizi de ilçemiz gençlerinin hizmetine sunacağız. Kısacası geleceğimizin teminatı gençlerimiz için durmadan, yılmadan, mesai kavramı gözetmeden yoğun gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Milletvekili Mustafa Canbey'e teşekkür ediyorum

“İvrindi için canla başla mücadele ederken hemşehrimiz Mustafa Canbey'in katkıları da çok fazla. Her Ankara temasımızda yanımızda oluyor kendileri. Neredeyse her projede kendileri ile fikir alışverişi yapıp desteklerini talep ediyoruz. Bizleri kırmayan, ilçemiz için bizimle birlikte koşturan ve her zaman arkamızda duran Ak Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey'e teşekkür ediyorum. Ayrıca Ak Parti İlçe Başkanımız Muharrem Akçal'a teşekkür etmek istiyorum. İlçemizin her sorununu birlikte istişare ediyor, çözüm aşamalarını sürekli görüşüyoruz. Koordineli çalışmalarımız ile ilçemiz hak ettiği hizmetleri almaya devam edecek.”