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İvrindi'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi kazı malzemeleri ile suç üstü yakalandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi kazı malzemeleri ile suç üstü yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde M.S. ve S.K. bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet röntgen cihazı, 1 adet murç, 1 adet balta, 4 adet uç ve 1 gram cıva maddesi ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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