İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İvrindi'de Kaymakam Keser, öğrencilerle kitap okudu

İvrindi ilçesinde Kaymakam Fatma Turhan Keser, okul ziyaretlerine ağırlık verdi.

Korucu Şehit Bülent Emen Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Keser, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelirken, öğrenciler ile birlikte okuma faaliyetine katıldı.


Okul ziyaretinde bulunan Kaymakam Fatma Turhan Keser'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel de eşlik etti. Keser, Okul Müdürü Yusuf Çetin ve öğretmenler tarafından karşılandı. Öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam, Müdür Yusuf Çetin ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ziyaretin birinci bölümünde öğrenciler ile kitap okuyan Keser, öğrencilerden çok kitap okumalarını istedi. Daha sonra öğrencilerle kariyer günleri kapsamında sohbet eden Keser, okul hayatı ve kaymakamlık mesleği ile bilgiler verdi. Okul Müdürü Yusuf Çetin ve öğretmenlere teşekkür eden Kaymakam Fatma Turhan Keser, okul ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.