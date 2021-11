İvrindi'de Maharetli Eller'de üretim devam ediyor

İvrindi Belediyesi-Balmek işbirliği ile kurulan Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde kursiyerler üretime devam ediyor.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in üzerinde önemle durduğu ve de ilçedeki bayanlar için aile ekonomisine katkı sağlamayı hedeflenilen projede, oluşan aile ortamı günden güne büyüyor.

Aile ekonomisine katkı sağlayan bir belediye anlayışı

Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Maharetli Ellere 2019 yılında az kursiyer ile giriş yaptıklarını ifade eden Başkan Cengiz “ Hayata geçirdiğimiz ve üzerinde önemle durduğumuz projelerimizden bir tanesi kadın istihdamını güçlendirmek, çalışmak isteyen kadınlara iş imkanı sağlamaktı. Küçük, kırsal ve imkanları kısıtlı bir belediye olmamız sebebiyle belediye bünyesinde iş imkanı yaratamayabiliyoruz. Bizler de iş imkanı yaratamadığımız kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları amacını güderek halk eğitim işbirliği ile çeşitli kurslar açarak kurslarda üretilen ürünleri Maharetli Eller Yöresel Ürün Pazarı'nda satışa sunup her satılan ürünü hiçbir kâr payı gözetmeksizin bayanlarımıza teslim ediyoruz. Üreten bayanlara kısacası üretmek sizden, pazar bizden diyoruz. Her üretilenin girdi çıktısını A'dan Z'ye en ince ayrıntısına kadar not alarak güvenilirliği sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı arttırarak devam edecek, kadınların aile ekonomisine maksimum katkı sağlaması yolunda yeni projeler üreteceğiz”

Kurs sayıları artıyor

Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizde an itibari ile çok sayıda kurs verdiklerini dile getiren Başkan Cengiz ”Sıfırdan başlayıp üreten, ürettiğini satacak seviyeye gelerek aile ekonomisine ciddi girdi sağlayan bayanlarımız mevcut. Bugün Maharetli Eller Yaşam Merkezimizde Balmek İlçe Müdürümüz Melda Nur Küçükçakır öncülüğünde Dikiş, Sepet örücülüğü, tel kırma, kitre bebek yapımı, halı dokuma gibi kurslar veriliyor. Bu kurslar ciddi emek isteyen ve el emeğine dayanan kurslar. Hem öğrenip hem de para kazanıyorlar. İlerleyen süreçte kurs sayımızı arttırarak, projemizi daha da yayma hedefimizi sürdüreceğiz”

Kurulan pazar gelişecek

Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde üretilen ürünlerin satışa sunulduğu alanı daha da geliştirme hedefinde olduklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Geçen yıl açılışını gerçekleştirerek hizmet vermeye başlayan Edremit-Balıkesir yol güzergahındaki dükkanlarımızı geliştirme hedefindeyiz. Daha önce Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan dükkanlarımızın kullanımı tamamen bizim Belediyemize geçti. An itibari ile dükkanlarımızda, Maharetli Eller Yaşam Merkezinde üretilen ürünler satılıyor. İlerleyen günlerde yöresel lezzetler başta olmak üzere, yöremize has daha fazla ürün çeşitliliğini orada sergileyecek ve satışa sunacağız. Köylü vatandaşlarımızın taze taze bahçesinden topladığı ürünleri dükkanlarımızdan eksik etmeyeceğiz. Kısacası üretenin kazanmasını sağlayacak her türlü adımı atacağız ve destekleyeceğiz”