İvrindi'de meydanlar çiçekler açtı

İvrindi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Meydanı'na kış çiçekleri ekildi

Önceki yaz mevsiminde Yürütülen çeşitli peyzaj çalışmalarında ilçe giriş kavşağı başta olmak üzere ilçe refüjler, kapalı Pazar alanı, kaldırım kenarları ve Atatürk meydanı'na Ördek Ağzı, Çin Karanfili, Sarkan Petunya, Ceylan Gözü, Rozet, Gazanya ve Bodrum Papatyası başta olmak üzere binlerce bitkinin dikimi gerçekleştiren İvrindi Belediyesi kış mevsiminin gelmesi ile de Hercai Menekşe, Sıklemen ve Süs Lahanası çiçeği ekimi gerçekleştirildi

Bu güzelliği tüm ilçeye yayacağız

Yürütülen peyzaj çalışmalarında güzel sonuçlar aldıklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Geçen yaz itibari ile ilçemize gelen misafirlerimizi çiçeklerle karşılamıştık. Bu geleneğimizi kış mevsiminde de sürdürmek, ilçemizde çiçekler açsın, vatandaşlarımız her mevsimi rengarenk yaşasın istedik. Şimdilik Atatürk Meydanı'na ekimini gerçekleştirdiğimiz çiçeklerimizi ilçemiz geneline yayma hedefindeyiz. Bu yürütülen çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.