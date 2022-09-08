İvrindi'de Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esti

yılında İvrindi, kendine yakışır bir kutlama programı gerçekleştirdi. Programın akşam etabında Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Sahne aldığı konserde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sevilen şarkılarını seslendirirken izleyenler de Yıldızdoğan'a eşlik etti.

İvrindi ve çevre ilçelerden katılımın yoğun olduğu konserde sevilen sanatçının söylediği türkülerle seyirci mest oldu

Konsere yoğun katılım olurken il protokolünden MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan, Ak Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal, MHP ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanları ile birçok davetli katılım sağladı.

Bu bizim en önemli gecemiz

Gecenin sonunda konuşan Başkan Cengiz “Etkinlik anlamında ilçemize yakışır bir günü geride bıraktık. Bu tarihler ilçeler için önemli. Kurtuluşu, yeniden varoluşu ve atalarımızın bizler için mücadele ettikleri toprakların değerini anlamamızı sağlayan günlerin en önemlileri. Bu günü en güzel şekilde noktaladığımızı düşünüyorum. Konserler yapılır, sanatçılar ağırlanır ama önemli olan halkın kalbine, bam teline hitap edecek kişilere sahneleri emanet etmek. Bizler bu kurtuluş günümüzde 7 Eylül'de bunu hedefledik nitekim de başardık. Mustafa Yıldızdoğan daha önce de ilçemize teşrif etmişti. 2011 yılından sonra bir daha ağırlamak, bu değerli günde hemşehrilerimizin huzuruna çıkarmak bizlere nasip oldu. Bizleri kırmayıp ilçemize teşrif eden Türkiye'nin beğendiği ve en önemli sanatçılarından Mustafa Yıldızdoğan ve değerli ekibi başta olmak üzere katılım sağlayan kıymetli protokolümüze, konserimize ilçemizden ve çevre ilçelerden gelen seyircilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çizgimizi bozmayarak ilçemize yakışır, örnek gösterilen sanatçılarla buluşturma ve etkinlik gerçekleştirme gayretimizi sürdüreceğiz. Kurtuluşumuz kutlu olsun” dedi

Tarih ve doğal güzelliklerini içinde barındıran ilçede konser vermenin mutluluğu içerisinde olduğuna değinen sevilen sanatçı Mustafa Yıldızdoğan “ İvrindi'nin kurtuluş gününde sahne almak nasip oldu. Daha önce de gelmiştim yine aynı heyecanı ve dinanizmi ilçede gördüm. Bizlere burada halkla birlikte olma imkanı veren başta Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz, Başkan Yardımcımız Ahmet Önder ve konsere katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Arayı açmadan inşallah yine görüşeceğiz" dedi.

Gecenin sonunda sevilen sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a heybe ve heybenin içinde ilçenin sembolü olan kuzu hediye edilirken Başkan Cengiz “ Bu kuzu bizim ilçemizin sembolü. Ülkenin neresine giderseniz gidin İvrindi kuzusunu tanırlar. Dedi. Aldığı bu güzel hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldızdoğan “ Ailece hayvanları çok severiz. Kedilerimiz ve köpeklerimiz var. Bu aldığım en güzel hediyelerden biri. Buna gözüm gibi bakacağım” diyerek teşekkür etti.

Kurtuluş günü etkinlikleri dahilinde gerçekleştirilen gündüz programı Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı tarafından verilen halk konserinin akabinde Atatürk Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesince hazırlanan “İşgalden Kurtulan İvrindi ve Kuva-yi Milliye adlı serginin gezilmesi ile son buldu.