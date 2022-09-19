İvrindi'de rahvan at yarışmaları coşkusu

5.'sı düzenlenen İvrindi Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları, zevki yüksek yarışlarla geçilirken kıyasıya mücadele ile sporseverlerden tam not aldı.

140'a yakın yerli at ırkının mücadele ettiği Geleneksel İvrindi Rahvan At Yarışlarına Mardin başta olmak üzere İl ve ilçe dışından bir çok sporcu ve seyirci katıldı. Rahvan At Yarışlarından önce değnek oyunu gösterileri gerçekleştirilirken, akabinde atlı okçuluk gösterileri de izleyicilere heyecan ve keyif dolu anlar yaşattı.

İvrindi atlı sporu seviyor

Bu yıl 6.sı düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'na ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Geleneksel rahvan at yarışlarının sürekliliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyoruz. İlçemizde atlı spora meraklı ve sporu ifa eden bir çok insanımız var. Ata sporumuza olan bağlılığımızı, yaşadığımız heyecanı, bu tür organizasyonlara duyduğumuz özlemi bugün ki kalabalık bir kez daha gösterdi. Gerek sporcu sayısı, gerek her bölgeden yarışmaya gelen 100'ün üzerinde yerli ırk ve spor sever meydanı doldurmuş durumda. Bundan önceki yıllarda amatör bir ruh ile bu ata sporumuz yapılmış, bu günlere kadar bin bir emek ile günümüze getirilmiş. Ama bizler bu sporumuzu daha donanımlı alanlar yaratarak, profesyonel hale getirip seyir zevki yüksek seviyeye getirme çabasında olacağız. Bugün atlı spor gerçekleştirdiğimiz alanı daha da güzelleştirerek bir sonraki gerçekleştireceğimiz organizasyonlara hazır hale getireceğiz. İlçe merkezi başta olmak üzere Bozören ve diğer mahallelerimizde atlı spor seviliyor. Bizler de sporun her türlüsünü seven Bir İvrindi Belediyesi olarak sporcularımızın destekçisiyiz. Bu ve bunun gibi sporlarda ilçemizi daha profesyonel yollarla temsil edecek sporcularımıza desteğimiz daima sürecek.”

At bizim kültürümüzde çok önemli

Türklerin Orta Asya'dan bu yana 3 bin yıllık tarihsel sürecimizde atlar daimi arkadaşımız olmuştur diyen Başkan Cengiz “ Türk- İslam Medeniyeti olarak bizler 3 kıtayı bu atlar ile fethettik. Tabi modernleşme süreci ile birlikte artık at hayatımızda yer almıyor. O yüzden huzurlarınızda atın bakımından, yetiştiriciliğine kadar bu mesleği severek yapan ve ata sporumuzun yaşatılmasında emek sahibi olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu modern dünyada, tarihimizi sahip çıkmak, geleneklerimizi gelecek kuşağa aktarmakta güçlük çekebileceğimiz dönemlerde bu sporu ifa etmek gerçekten takdire şayan. İnşallah bizler de İvrindi idarecileri olarak bu sporu seven kıymetli halkımızdan aldığımız güç ile diğer ilçeler gibi bu ata sporumuzu sürdürmenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah. Teşvik bizden gerçekleştirmek halkımızdan ve sporcularımızdan” dedi.

Atlı spor ilçemizde süreklilik kazanacak

Bu sene ilçemizde bu Rahvan'ın koşulmasının oldukça farklı hikayesi olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “ Bu sporumuzu ilçemizde ifa eden sporcular, ata sporumuzu sevenler ile defalarca görüşme gerçekleştirdik. Bu atlı sporumuzu gelenek haline getirerek her yıl gerçekleştirme gayretinde olacağımız fikrinde mutabık kaldık. İki yıldır gerçekleştiriyoruz ve de yoğun katılımla keyifli mücadelelere ev sahipliği yapıyoruz. İyi ki de yapmışız diyoruz. Yaklaşık 6 saat süren bir yarışlara ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz. Bu spor için ilçemize teşrif eden misafirlerimize, yarışan sporcularımıza, emek veren belediye personelimize ve komitemize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sporun her dalını seven ilçemizde atlı sporu yaşatma, gelecek kuşaklara aktarma gayretimizi ilk günkü azim ve kararlılığımız ile devam ettireceğiz” dedi.

Yaklaşık 140 atın boy gösterdiği İvrindi Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları yaklaşık 7 saat sürdü. Müsabakalar sonunda jokeylere ve at sahiplerine ödülleri Kaymakam Mevlana Kürkcü, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve ilçe protokolünce takdim edildi.