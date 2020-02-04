İvrindi'de TOKİ evlerinin anahtarları teslim edilmeye başlandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yapımı biten TOKİ konutlarının anahtarları Başkan Yusuf Cengiz tarafından sahiplerine teslim edildi.

İvrindi'de inşaatına 2017 yılında inşaatına başlanan ve 2019 da kura çekim işlemi gerçekleştirilen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları bugün itibari ile hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Çekilen kura sonucu oturmaya hak kazanmış ev sahipleri “Mutluyuz, biraz gecikmeli de olsa evimize kavuştuk. Allah herkese huzur içerisinde oturabilecekleri ev nasip etsin” dediler.

Anahtarları hak sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “İlçemize yeni bir yer kazandıracak, 110 konutumuzun teslimine gecikmeli de olsa bugün itibari ile başlamış bulunduk. 16 bin m2 alan üzerine kurulu olan konutlarımızın 54 tanesi 2+1, 56 tanesi 3+1 daire olacak şekilde planlandı. Halkımızın kullanımına sunulan konutlar mahallî mimari konsepte uygun şekilde inşa edildi. Cephelerde taş kaplama, ahşap görünümlü kaplamalar, dekoratif büyük pencereler ve söveler kullanıldı. Önümüzdeki yıllarda da İvrindi için TOKİ projesi vasıtasıyla yeni atılımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hem ilçemizin imarını düzelteceğiz, hem de talep edilen konut ihtiyacını karşılamak adına girişimde bulunacağız. 110 konut yapıldı bitirildi, anahtar dağıtımını yapıyoruz. Oturmaya hak kazanmış konut sahiplerine aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşayarak iyi günlerde huzur içersin de oturmalarını temenni ediyorum” dedi.