İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İvrindi'de uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri bir evde yaptıkları uygulamada uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri bir evde yaptıkları uygulamada uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Yakalanan H.Ç. gözaltına alınarak, hakkında yasal işleme başlandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; İvrindi ilçesi Korucu mahallesinde ikamet eden H.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğuna dair bilgi üzerine Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla H.Ç. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.