İvrindi'de yıl sonu sergisi coşkusu

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü. Atatürk Parkında düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Server Sinanoğlu, Ak Partili Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, katılımcılara teşekkür etti. Açılan jimnastik kurslarında eğitim alan öğrenciler gösteri yaparken, kursiyerlerin hazırladıkları ürünler de büyük ilgi gördü. Kaymakam Server Sinanoğlu ve Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, kursiyerleri kutladı. Katılımcılara teşekkür eden İvrindi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kunduzçu, “ Hayat Boyu Öğrenme; insan hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. İnsanoğlu yeni bilgi ve beceriler öğrendiğinde ve katma değer ürettiğinde, kendini değerli hissedecektir. "Öğrenme isteği kalmamış bir insanın dünyaya vereceği ve dünyadan alacağı bir şey kalmamış demektir. Kültürümüzde, beşikten mezara kadar eğitim vardır. Asla durağan olamayız. Kendimizi geliştirmeliyiz. Ülkelerin gücü, yetişmiş insan gücüyle ölçülür. O halde, vatandaşlarımızın gelişimine bireysel yeteneklerinin verimliliğe dönüştürülmesine öncü olmalıyız. Halk Eğitimi Merkezimizi sadece eğitim merkezi olarak değil aynı zamanda bir rehabilite merkezi olarak da görmek lazım. Çünkü kurslarımızda; dostluğun, arkadaşlığın, insanlar arası iletişimin geliştiğine ve kursiyerlerimizin mutlu olduklarına pek çok defa şahit olduk. Bu yıl kurslarımızdan 4 bin vatandaşımız yararlanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ” dedi.

Konuşmaların ardından, yıl boyu açılan kursların gösterileri yapıldı. Gösterilerden sonra yılsonu sergisindeki ürünler görücüye çıktı. Kursiyerlerin yıl boyunca yapmış oldukları ürünler büyük beğeni topladı.