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İvrindi'de zeka oyunları öğreticiliği kursu ilgi gördü

İvrindi ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün sınıf öğretmenleri için açtığı Zeka Oyunları Öğreticiliği Kursu ilgi gördü.

Öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak istediklerini anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, kurslara katılan öğretmenlerin zeka oyunlarını öğreteceklerini söyledi.


İvrindi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Gökçeyazı Mahallesinde açtığı 44 saatlik Zeka Oyunları Öğreticiliği kursu tamamlanırken, ikinci kurs ta ilçe merkezinde başlatıldı. Kurslara 100 dolayında öğretmenin katıldığını anlatan Müdür Arif Kunduzcu, öğrenciler arasındaki teknoloji bağımlığının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Kursların ilgi gördüğünü anlatan Kunduzcu, “Zeka Oyunları Öğreticiliği Kurslarımızın ikincisini İvrindi merkezde Sınıf Öğretmenlerimize açtık. Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan teknoloji bağımlığı çocuklarımızı esir almaktadır. Çocuklarımız sokaklarda oynadıkları oyunlardan çok evlerinde telefon, tablet ve bilgisayarlarla vakit geçirmektedirler. Bu sebeple aile içinde dahi anne baba ve çocuklar arasında iletişim kopuklukları yaşanmaktadır. Kurum olarak öğretmenlerimize yönelik açmış olduğumuz Zeka Oyunları Öğreticiliği Kursları ile okulda, evde ve her yerde oynanabilecek çeşitli oyunları göstererek çocuklarımıza bir neşe kaynağı olmak en büyük hedeflerimizden biri olmuştur. Bu tür oyunların çocuklarımızı teknolojiden birazda olsa uzaklaştırarak, aile içi iletişime de büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Bunun en büyük göstergesi de kurs süresince öğretmenlerimizin karşılıklı oynadıkları oyunlarda yatmaktadır. Kurs süresince öğretmenlerimiz oldukça keyifli vakit geçirmektedirler. Faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

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