İvrindili kadınlar Yağcıbedir kültürünü yaşatıyor

Coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait dünyaca ünlü Yağcıbedir halı kültürü ve sanatı Yağcıbedir Kültür yolu üzerinde bulunan Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de yaşatılmaya devam ediyor.

İvrindi Belediyesi tarafından kültürü yaşatmak ve kadınları sosyal hayata kazandırmak adına başlatılan proje ile açılan halı dokuma atölyelerinde Yağcıbedir halıları ve el dokuma halılar dokunmaya devam ediyor. Verilen kurslar ve dokuma atölyesi ile bu sayede hem kültür yaşatılıyor, hem de kadınlar dokudukları halılardan aldıkları ücretle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kursta, 30'a yakın kursiyer bulunuyor.

Boş vakitlerini de değerlendiren kadınlara psikolojik ve sosyal destek de sağlanmış oluyor.

Yağcıbedir kültürünü yaşatmaktan mutluluk duyduğunu belirten Filiz Kocaefe, “İvrindi merkezde halı kursundayız. Yağcıbedir Halısı yapıyoruz. Bu kültürü yaşatmak için çalışıyoruz. Öğreniyorum. Aynı zamanda dokuduğumuz halılardan ücret alıyoruz. Ücret alınca mutlu oluyorum. Aile katkısı, aileme bir katkısı olsun diye çalışıyorum. Bize bu iş imkanını sağladığı için Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz'e teşekkür ederim” dedi.

Dokumayı sevdiğini ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını da belirten Memnune Çakmak, “Belediyenin atölyesi burası. Çalışmaya destek olmak için geliyorum ben. Çocuklarım büyüdü. Dokumayı sevdiğim için ailemin bütçesine de katkıda bulunmak için ufak tefek, o yüzden geliyorum. Eh işte yetiyor bize el emeğimiz ya severek yaptığımız için onu çok da şey yapmıyoruz” dedi.