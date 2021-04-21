İvrindi'ye ikinci hayvan pazarı

İvrindi Belediyesi'nin, Korucu Mahallesi'nde açılacak ikinci hayvan pazarı için yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. 600 metrekare kapalı alana kurulan hayvan pazarı son kontrollerin tamamlanmasıyla hizmete açılacak

Tarım ve hayvancılığın merkezlerinden biri olan ve kuzusu ile meşhur İvrindi'de ikinci hayvan pazarı için son dokunuşları gerçekleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İlçemiz yüzdelik dilim bakımından tarım ve hayvancılığa dayalı ilçeler arasında başı çekiyor. Küçükbaş ve büyükbaş üreticilerimizin yetiştirdiği hayvanları fazla uzağa gitmeden satışa sunabileceği, yakın civarda kurduğumuz pazarımız bölge halkı için büyük bir kazanç olacak. Sadece ilçemiz için değil, ilçemize dışarıdan mal getiren ve alan özellikle Bergama güzergahından gelen misafirlerimizi Korucu'da açacağımız yeni hayvan pazarımızda da ağırlamaya başlayacağız.” dedi

"Nasipse kurbanlıklarımızı buradan alacağız”

Korucu Mahallesi'nin bu pazara ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “ Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmemiz ile birlikte Korucu Mahalleye dönüştü. Bazı sebeplerden dolayı aktif olan hayvan pazarı kapanmak zorunda kalmıştı. Halkımız, şu an yapıyı oluşturduğumuz alanda ilkel ortamlarla satışını gerçekleştiriyordu. Seçim zamanında bölge halkına verdiğim sözlerden biriydi. Gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah Kurban bayramından önce faaliyete geçirerek halkımızın huzuruna sunacağız” dedi.