İYİ Parti adayı İsmail Ok:"Yüzde 60'tan bir puan aşağısı bizim ayıbımızdır"

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ortak adayı İsmail Ok, 31 Mart seçimleri ile ilgili iddialı konuştu. Ok, 31 Mart'taki yerel yönetimler seçimlerinde en az yüzde 60 oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, yerel seçimlerde yüzde 60'ın üzerinde oy olacaklarını öne sürdü. Ok, CHP ve İYİ Parti arasında Balıkesir'de sorun olmadığını vurgularken, seçimde yüzde 60'ın altında aldıkları her oyun kendilerinin ayıbı olduğunu ifade etti.

CHP ve İYİ Parti'nin ortak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok yüzde 60 ile ilgili yaptığı açıklamada, “2009 yılında öngörülemeyen bir oy aldınız dediniz. Ama biz bunu öngörüyorduk. Biz hep 2009'da alacağımızı, kazanacağımızı ifade ettik. Şimdi de bir rakam söylüyorum; yüzde 60'ın altında oy alırsak bu bizim ayıbımız. En az yüzde 60'la Balıkesir Büyükşehir Belediyesini alacağız. Yüzde 59 aldıysak orada yüzde 1'lik ayıbımız var demektir. Yüzde 58 alırsak orada yüzde 2'lik ayıbımız var demektir. Ama ben en az yüzde 60 diyorum, çıtamız daha yukarı. Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız. Şuna inanarak söylüyorum; Balıkesir halkını tanıyoruz, Balıkesir'in sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların çözüm yolları da bizde var, projeler de bizde var. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmayacağız diyoruz. Bunları biz Balıkesir halkına anlattığımızda yüzde 60'ı az bile söylediğimizi seçimlerden sonra 31 Mart akşamında göreceksiniz inşallah” diye konuştu.