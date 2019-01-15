İYİ Parti ve CHP'de Karesi krizi

Balıkesir'de ittifak yaparak bir çok aday üzerinde uzlaşan İYİ Parti ve CHP, merkezdeki Karesi ilçesi için uzlaşamadı. Her iki parti de isteklerinde diretirken, sıkıntının diğer merkez ilçesi olan Altıeylül'de de baş göstereceği ön görülüyor.

İYİ Parti ve CHP arasında başlayan ittifakta tartışmaların nabzı düşmüyor. CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Adayı Ahmet Akın'ı açıklaması ardından da İYİ Parti'nin büyükşehir adayı olarak İsmail Ok'u sahaya sürmesi sonucu ittifakta geri adım atan taraf CHP olmuştu ve Ahmet Akın'ı geri çekmişti. CHP tabanında tartışmalara sebep olan bu hamlenin ardından ikinci kriz Karesi ilçesinde çıktı. CHP'nin adayı olarak açıklanan Levent Tellioğlu'nun ardından İYİ Parti'nin Karesi'de kendi adaylarının seçim yarışına girmesi konusunda diretmesi siyasi kulisleri hareketlendirdi. Hala belirsizliğini koruyan ihtilafta CHP kendi adayı Levet Tellioğlu ile seçime gitmek isterken, İYİ Parti ise Metin Özpınar ile seçmene ulaşmak istiyor. Öte yandan ittifakta Altıeylül ilçesinin başkan adayının kim olacağının, Karesi'de yaşanan tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.