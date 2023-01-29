İYİ Parti'de kazanan Yörük oldu

ncü Olağan Kongresinde seçime mavi liste ile giden Hasan Fehmi Yörük 325 oyla yeni dönemde il başkanı seçildi. Kongrede Yörük'ün rakibi Sezai Duman ise 282 oyda kaldı.

Avlu Kongre Merkezinde geniş bir katılımla gerçekleştirilen İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı kongresinde Hasan Fehmi Yörük oy kullanan delegelerin 325inin oyunu alarak il başkanı seçildi. Siyasi tecrübesiyle seçimlerde Balıkesir ve Türkiye genelinde İYİ Partiyi birinci parti olarak çıkarmak için çalışacaklarını söyleyen yeni başkanı Hasan Fehmi Yörük Balıkesir'deki 9 milletvekilliğinin tamamına talip olduklarını ifade etti.

Kongrede yapılan seçimlerde Hasan Fehmi Yörük 325 oy alırken rakibi Sezai Duman 282 oy aldı.